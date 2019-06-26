России поставили условия для возвращения в ПАСЕ

Полномочия нашей делегации подтвердили назло недоброжелателям

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации, которые были оспорены рядом членов организации. Соответствующее решение было принято сегодня утром.



"Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации",

– говорится в проекте резолюции, который приводит РИА "Новости".

При этом Россия должны выполнить ряд условий. В частности, в документе говорится, что "российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств".

ПАСЕ призвала власти нашей страны освободить 24 украинских моряков, захваченных в ноябре прошлого года в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы РФ, а также немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы.

В проекте резолюции России предлагается "безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в катастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines". Также наша страна обязана "принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, в частности в Чеченской Республике" ПАСЕ также просит "полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова".

Парламентская ассамблея ожидает, что "ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам".

ПАСЕ в ночь на 25 июня после многочасового обсуждения приняла резолюцию, позволяющую нашей стране восстановить работу в организации после пятилетнего перерыва. "За" высказалось большинство делегаций. Однако представители Украины, Грузии и прибалтийских стран опротестовали положения документа, в результате окончательное голосование решили отложить на сутки.

Российской делегации разрешили присутствовать на заседании, но лишили ее возможность голосовать по данному вопросу. В ответ наши дипломаты предупредили, что не будут участвовать в работе сессии, пока им не будут возвращены полномочия. Делегаты также указали, что если в докладе по полномочиям 26 июня будут применены хоть малейшие санкции, Россия покинет Страсбург и снова откажется от работы в ПАСЕ.