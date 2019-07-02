Страны Запада решили не наказывать обычных граждан

Европейские власти не хотят наказывать всех жителей России за те поступки, которые совершают власти нашей страны. Именно по этой причине было восстановлено полноценное участие делегации РФ в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы. С таким объяснением выступил первый президент Украины Леонид Кравчук.



"Когда Макрон говорил с Зеленским, он ему заявил, что мы желаем, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, потому что хотим дать российскому народу западные институты защиты против российской власти. Поэтому на западе не действуют против Украины. Но они пошли против того, что у них было написано в документах, когда возвращали РФ в ПАСЕ",

– заявил политик в эфире телеканала NewsOne.

Кравчук отметил, что санкции Запада должны распространяться на политических деятелей, если в других странах недовольны их поступками и решениями, но не на простых граждан. По его словам, в Европе и США по традиции привыкли "оценивать внутреннюю политику разных стран".

"Идеология Запада насчет Российской Федерации такова, что ее население ни в чем не виновато, а в том, что есть проблемы, – это вина кремлевской власти. Поэтому когда они решать возвращать или не возвращать Россию в ПАСЕ, то они руководствуются тем, что если РФ не будет в Совете Европы, то российские граждане не смогут себя защитить", – пояснил экс-глава государства.

В Восточной Европе многие выступают резко против восстановления полномочий нашей страны в Парламентской ассамблее. Так, Польша и страны Балтии сообщили о том, что готовят по этому поводу протестную резолюцию. В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости созданий каких-либо препятствий для работы парламентских делегаций на мировых площадках, передает телеканал "360". Такой подход должен быть закреплен в документах ООН, убежден дипломат.

"Хотелось бы надеяться, что ситуация, аналогичная той, которая была спровоцирована русофобским меньшинством ПАСЕ, больше никогда и нигде не повторится", – заявил Лавров накануне, выступая на форуме "Развитие парламентаризма".

В конце июня участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию. Ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, часть делегатов Словакии и Польши.