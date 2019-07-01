Российский МИД надеется на здравый смысл большинства евродепутатов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости созданий каких-либо препятствий для работы парламентских делегаций на мировых площадках и призвал принять соответствующую резолюцию ООН. Об этом глава российского МИД сказал в ходе II Международного форума "Развитие парламентаризма", открывшегося сегодня в Москве.

"Хотелось бы надеяться, что ситуация, аналогичная той, которая была спровоцирована русофобским меньшинством Парламентской ассамблеи Совета Европы, больше никогда и нигде не повторится. И я убежден, что в ваших силах сделать так, чтобы этого не повторилось", – цитирует "Пятый канал" Лаврова.

Он назвал Россию гарантом международного права и стабильности и добавил, что Москва "проводит миролюбивую внешнюю политику".

Настоящий форум собрал участников из более чем 130 стран, сообщает телеканал. Отмечается, что, несмотря на антироссийские настроения в Тбилиси, в Москву приехала и делегация из Грузии.

Ранее в понедельник стало известно о готовящейся рядом стран новой резолюции в Ассамблее против представителей из России. В числе тех, кто настаивает на лишении россиян права голоса в организации, "старые" возмутители спокойствия – Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия.

Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает возможное принятие данного документа евродепутатами нелогичным, пишет ТАСС.

"Посмотрим. Мне кажется, было бы крайне непоследовательно со стороны большинства проголосовать за диалог с Россией, а потом поддержать такую резолюцию. Надеюсь, что этого не произойдет", – констатировал вице-спикер.

