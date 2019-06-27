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Латвия обвинила ПАСЕ в недееспособности

Фото: www.globallookpress.com
Рига не может успокоиться после фиаско антироссийской коалиции в Ассамблее

Латвийские власти оценили решение о восстановлении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в полном объеме как подрыв репутации и дееспособности организации. Об этом сегодня заявили в министерстве иностранных дел страны.

"Безоговорочное восстановление права голоса России в ПАСЕ противоречит принципам и основным ценностям Совета Европы", – говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Отмечается, что Рига "не может игнорировать незаконную аннексию Крыма, конфликт в Донбассе и положение дел в Абхазии и Южной Осетии".

"Латвия и страны-единомышленники будут продолжать активно консультироваться и принимать меры по защите международного права и основополагающих ценностей", поскольку принятое накануне большинством голосов евродепутатами решение о восстановлении в правах российской делегации "серьезно подрывает репутацию и дееспособность Совета Европы", утверждается в заявлении.

Леонид Слуцкий. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которой полностью восстановила полномочия в организации наших парламентариев. Документ поддержали 118 человек, против выступили 62 депутата, еще 10 воздержались.

Сразу после заседания, со слов представителей украинской делегации, якобы отказались от дальнейшего участия в летней сессии Ассамблеи вместе с Украиной Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Польша, Словакия. Был подписан некий документ о демарше. Однако позже выяснилось, что делегат от Словакии Мартин Полячик стал единственным, кто выступил против России и он же ставил свой автограф под заявлением еврореволюционеров, злоупотребив своими полномочиями.

"Большинство членов словацкой делегации в ПАСЕ на историческом голосовании в понедельник 24 июня проголосовали за возвращение права голоса делегации РФ. За это проголосовали представители партий правящей коалиции Любош Блага, Павол Года и Радован Балаж. Против проголосовал представитель оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Мартин Полячик", – цитирует РИА "Новости" совместное заявление спикера парламента Словакии Андрея Данко и руководителя словацкой делегации на сессии ПАСЕ Любоша Благи.

По их словам, Полячик "злоупотребил своими полномочиями", поставив подпись под злосчастным документом, за что "подвергнут критике за нарушение основных принципов и потерю доверия".

Также в четверг, 27 июня, стало известно, что делегации Грузии и Литвы в ПАСЕ тоже продолжат работу в летней сессии, которая завершается уже в пятницу, пишет РБК.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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