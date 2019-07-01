Русофобы подготовят общую резолюцию

Посовещавшись в кулуарах с балтийскими республиками, в Варшаве решили восстать против возобновления работы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Польша с Прибалтикой в ближайшее время займутся соответствующей резолюцией.

"Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, приехавшие на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию",

– заявил парламентарий в эфире Polskie Radio, добавив, что Польша призовет объединиться все государства, которые были против возвращения Москвы в ПАСЕ. Это, во-первых, Украина, делегация которой, громко хлопнув дверью, покинула ассамблею до решения Рады.

Во-вторых, ярым противником решения ПАСЕ выступает Грузия после массовых протестов в Тбилиси якобы по заказу РФ. В-третьих, не в восторге от последних событий в Совете Европы Польша и, наконец, Прибалтика, уточняет РИА ФАН.



В среду, 26 июня, Россия снова стала полноправным членом ассамблеи, напоминает URA.RU.