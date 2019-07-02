"Только после Минска": Запад пообещал снять санкции с России

Ограничения уберут после установления мира в Донбассе

Торговые отношения между Москвой и Брюсселем буду восстановлены сразу после того, как РФ полностью выполнит все обязательства по Минским соглашениям. С таким заявлением выступила комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём.



"ЕС готов к улучшению отношений с Россией, как только будет достигнут реальный прогресс в отношении конфликта на Украине, главным образом посредством реализации всех пунктов минских договоренностей",

– заявила еврокомиссар (цитируется по RT).

По словам Мальмстрём, Еврокомиссия придерживается мнения, что на России лежит главная ответственность за урегулирование конфликта в Донбассе.

В европейском исполнительном органе также напомнили о том, что для компенсации потерь европейских фермеров от закрытия российского рынка сбыта фруктов и овощей были приняты временные меры. Общий объем направленной агропроизводителям поддержки составил €522 миллиона. Отмечается, что эта помощь была единоразовой. У Еврокомиссии нет планов по возобновлению выплат.

Еврокомиссия также оптимизировала работу с европейскими бизнесменами, чтобы расширить доступ к рынкам экспорта фруктов и овощей. К настоящему моменту уже заключены или находятся в стадии разработки соглашения о свободной торговле с ключевыми торговыми партнерами Евросоюза, сообщается в документах ЕК.

Едва ли эти меры способны удовлетворить европейских товаропроизводителей, которые терпят колоссальные убытки из-за политически мотивированных санкций в отношении Москвы. Представители бизнеса и многие крупные политики выступают за скорейшее снятие любых экономических ограничений с РФ.

В нашей стране к тому же считают требование выполнить Минские соглашения некорректным. Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь посредником на переговорах по мирному урегулированию. Выполнение договоренностей в куда большей степени зависит от Украины, которая своими обязательствами пренебрегает.

Пока что санкционное противостояние продолжается. В конце июня ЕС на полгода продлил ограничения против России. Наша страна ответила зеркальными мерами.