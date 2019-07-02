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"Только после Минска": Запад пообещал снять санкции с России

Фото: www.globallookpress.com
Ограничения уберут после установления мира в Донбассе

Торговые отношения между Москвой и Брюсселем буду восстановлены сразу после того, как РФ полностью выполнит все обязательства по Минским соглашениям. С таким заявлением выступила комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём.

"ЕС готов к улучшению отношений с Россией, как только будет достигнут реальный прогресс в отношении конфликта на Украине, главным образом посредством реализации всех пунктов минских договоренностей",

заявила еврокомиссар (цитируется по RT).

По словам Мальмстрём, Еврокомиссия придерживается мнения, что на России лежит главная ответственность за урегулирование конфликта в Донбассе.

В европейском исполнительном органе также напомнили о том, что для компенсации потерь европейских фермеров от закрытия российского рынка сбыта фруктов и овощей были приняты временные меры. Общий объем направленной агропроизводителям поддержки составил €522 миллиона. Отмечается, что эта помощь была единоразовой. У Еврокомиссии нет планов по возобновлению выплат.

Фото: www.globallookpress.com

Еврокомиссия также оптимизировала работу с европейскими бизнесменами, чтобы расширить доступ к рынкам экспорта фруктов и овощей. К настоящему моменту уже заключены или находятся в стадии разработки соглашения о свободной торговле с ключевыми торговыми партнерами Евросоюза, сообщается в документах ЕК.

Едва ли эти меры способны удовлетворить европейских товаропроизводителей, которые терпят колоссальные убытки из-за политически мотивированных санкций в отношении Москвы. Представители бизнеса и многие крупные политики выступают за скорейшее снятие любых экономических ограничений с РФ.

В нашей стране к тому же считают требование выполнить Минские соглашения некорректным. Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь посредником на переговорах по мирному урегулированию. Выполнение договоренностей в куда большей степени зависит от Украины, которая своими обязательствами пренебрегает.

Пока что санкционное противостояние продолжается. В конце июня ЕС на полгода продлил ограничения против России. Наша страна ответила зеркальными мерами.

Андрей ФИЛАТОВ
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