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Российский флот зайдет в Грецию назло США

Фото: mil.ru
Афины отказались выполнять нелепые требования американцев

Корабли Военно-морского флота РФ по-прежнему смогут при необходимости заходить в греческие порты. Принятый в Соединенных Штатах закон о безопасности в Восточном Средиземноморье не сможет этому помешать. Об этом заявили представители властей Греции.

"Не идет речи о том, что это повлияет на швартовку российских кораблей в Греции",

приводит РИА "Новости" слова источника в правительственных кругах республики, входящей в НАТО.

На прошлой неделе аналогичное решение приняли власти Кипра. "Ни одна страна не может заставить Никосию прекратить предоставлять объекты для российских или других судов", – заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.

Фото: mil.ru

По словам чиновника, Кипр никогда не сотрудничал ни с одной страной в рамках военных операций. Поэтому инициатива Вашингтона, направленная на укрепление военного сотрудничества со средиземноморскими странами, кажется ему "неудачной". В свою очередь президент республики Никос Анастасиадис отметил, что американский законопроект "в значительной степени затрагивает независимость и суверенитет Республики Кипр".

Ранее американские сенаторы Боб Менендес и Марко Рубио предложили на рассмотрение Конгресса законопроект, который вносит изменения в стратегию США в Восточном Средиземноморье. В документе отражены перемены, произошедшие в регионе, включая открытие крупных газовых месторождений и ухудшение отношений Турции как с самими США, так и со всеми ключевыми региональными американскими партнерами.

Законопроект обязывает страны Восточного Средиземноморья отказывать в портовом обслуживании кораблей России, передает РИА "Новости". Он также предусматривает усиленную милитаризацию Греции и Кипра, чтобы добиться их более тесной привязанности к Соединенным Штатам в сфере обороны.

В частности, в документе предлагается снять эмбарго на поставки оружия Кипру, но при условии, что Никосия перестанет обслуживать российские корабли в своих портах. Поправки также предполагают запрет на поставку истребителей F-35 Турции в том случае, если Анкара продолжит процедуру покупку российских систем С-400.

Андрей ФИЛАТОВ
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