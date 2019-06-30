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США проиграли в войне с российскими кораблями на Кипре

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон пытается "снизить злобное влияние России в Восточном Средиземноморье"

Кипр не намерен закрывать порты для российских кораблей из-за требований США. Об этом заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.

Он отметил, что позиция Кипра остается неизменной, несмотря на принятые Вашингтоном поправки к законопроекту о сотрудничестве в Восточном Средиземноморье. Они предусматривают, в частности, отказ в портовом обслуживании кораблей РФ.

"Ни одна страна не может заставить Никосию прекратить предоставление портовых объектов российским или другим кораблям, -- сказал Ангелидис в интервью CYBC.

Он подчеркнул, что Кипр никогда не сотрудничал ни с одной страной в рамках военной операции и назвал инициативу Вашингтона "неудачной".

Андрей ДОВЛАТОВ
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