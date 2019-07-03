Новый глава Европарламента ухватился за санкции

Сближения ЕП с Россией можно не ждать

Итальянец Давид-Мария Сассоли, избранный в среду, 3 июля, председателем Европейского парламента, заявил, что принятый в настоящее время подход ЕС к санкциям против России сохранится и в будущем.

"Никаких предпосылок к изменению (санкционной политики)",

– приводит мнение Сассоли телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Итальянский социалист будет возглавлять Европарламент ближайшие 2,5 года.