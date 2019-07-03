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Европарламент возглавил бывший журналист

Председателем организации стал итальянец

Давид-Мария Сассоли стал новым спикером Европарламента, который пробудет на этом посту 2,5 года. На заседании за него проголосовало большинство депутатов – 345. Всего зарегистрировали 667 бюллетеней.

Предшественник нового председателя Антонио Таяни поздравил Сассоли с новой должностью. Как передает ТАСС, сам итальянский депутат поблагодарил членов ЕП за поддержку и Таяни за его работу.

На втором месте оказался чех Ян Заградил, за его кандидатуру проголосовало 160 депутатов, третьей оказалась немка Ска Келлер со 119 голосов. 

Сассоли начинал свою карьеру в качестве журналиста. В 2014-м впервые стал депутатом Европарламента, а в 2019-м переизбирался.  

Полина ИВАНОВА
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