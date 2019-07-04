Абсурд по-американски: как "пшик" обернулся реальными санкциями

Вашингтон не смущает ложь во имя собственной выгоды

В США признали: Россия не вмешивалась в американские выборы. Но санкции, введенные за это против Москвы, действуют до сих пор, и в Вашингтоне никто не ставит вопрос об их отмене. На это указал президент РФ Владимир Путин.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera он напомнил, что в последнее время обвинения в адрес России со стороны Запада сыпались самые разнообразные. Но все – голословные:

"Пиком абсурда стало обвинение России во вмешательстве в американские выборы. Чем все это закончилось, хорошо известно – пшиком. И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора: наскрести фактов не удалось, потому что их просто не было в природе", – отметил Путин.

При этом меры, которые Вашингтон ввел, чтобы наказать Москву за "вмешательство", продолжают действовать.

Параллельно США "подсказывают" и своим европейским друзьям, что привело к проигрышу одних политических сил в ЕС и победе других. Всему виной опять же "вредное российское вмешательство". Подобные вбросы нужны США, чтобы "демонизировать РФ в глазах европейцев".

В Москве же говорили и повторяют: Россия не вмешивается во внутренние дела ЕС, США и других стран:

"В этом наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный переворот на Украине в феврале 2014 года", – подчеркнул Путин.

Глава Кремля совершает в четверг, 4 июля, визит в Рим и Ватикан.