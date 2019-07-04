Разобрать "неприглядный "багаж" Порошенко: Путин дал совет Зеленскому

Российский лидер назвал условия разморозки отношений с Украиной

Президент РФ Владимир Путин назвал ряд условий, при выполнении которых вполне вероятен диалог между Киевом и Москвой. Во-первых, считает российский лидер, его украинский коллега Владимир Зеленский должен выполнить свои предвыборные обещания.

Прежде всего, ему предстоит наладить диалог с жителями Донбасса, которых руководитель Незалежной зовет "сепаратистами". Кстати, это обозначение, по мнению Путина, Зеленскому стоит исключить из лексикона. Следование минским договоренностям – еще одно условие, которое выдвинул глава РФ.

"Граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему",

– заявил Владимир Владимирович в беседе с газетой Corriere della Sera в ответ на вопрос, возможна ли разморозка российско-украинских отношений ради прекращения войны в Донбассе, уточняет "URA.RU".

Во-вторых, полагает верховный главнокомандующий, конструктивный диалог между соседними странами состоится, если Зеленский разберет "неприглядный "багаж", оставленный ему в наследство от прежнего руководства Незалежной. К такой поклаже, как пишет "СвободнаяПресса", Путин отнес "насильственную украинизацию, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир".

И в-третьих, уверен российский президент, во главу новых отношений между Россией и Украиной должны стать не конфронтация, а доверие и взаимопонимание, передает телеканал "360". Первая к этому уже готова, заключил Владимир Путин.