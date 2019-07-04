Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Разобрать "неприглядный "багаж" Порошенко: Путин дал совет Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Российский лидер назвал условия разморозки отношений с Украиной

Президент РФ Владимир Путин назвал ряд условий, при выполнении которых вполне вероятен диалог между Киевом и Москвой. Во-первых, считает российский лидер, его украинский коллега Владимир Зеленский должен выполнить свои предвыборные обещания.

Прежде всего, ему предстоит наладить диалог с жителями Донбасса, которых руководитель Незалежной зовет "сепаратистами". Кстати, это обозначение, по мнению Путина, Зеленскому стоит исключить из лексикона. Следование минским договоренностям – еще одно условие, которое выдвинул глава РФ. 

"Граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему",

заявил Владимир Владимирович в беседе с газетой Corriere della Sera в ответ на вопрос, возможна ли разморозка российско-украинских отношений ради прекращения войны в Донбассе, уточняет "URA.RU".

Во-вторых, полагает верховный главнокомандующий, конструктивный диалог между соседними странами состоится, если Зеленский разберет "неприглядный "багаж", оставленный ему в наследство от прежнего руководства Незалежной. К такой поклаже, как пишет "СвободнаяПресса", Путин отнес "насильственную украинизацию, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир".

И в-третьих, уверен российский президент, во главу новых отношений между Россией и Украиной должны стать не конфронтация, а доверие и взаимопонимание, передает телеканал "360". Первая к этому уже готова, заключил Владимир Путин. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Боролись до конца": правду о погибших моряках-героях засекретят

Данные о трагедии являются гостайной, заявили в Кремле

Сэкономили: Москва отказалась платить за отсутствие в ПАСЕ

Проблему долга еще предстоит урегулировать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей