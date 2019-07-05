Санкционный парадокс: Россия разбила ожидания европейцев

Словаки указали ЕС на ошибку

Резолюцию об отмене антироссийских санкций внесут в парламент Словакии в ближайшие пару месяцев. Об этом сообщил депутат от евроскептической партии "Мы семья" Петер Марчек.

"Недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические да и чисто человеческие связи", – пояснил Марчек "Известиям".

Парламентарий отметил, что документ практически готов, и в нем указывается на негативный эффект от антироссийских санкций не только на Словакию, но и другие страны Евросоюза.

По мнению председателя словацкого парламента Андрея Данко, инициатива евроскептиков с большой долей вероятности получит одобрение и других политических сил. Сейчас уже ни у кого не осталось сомнений, что санкции, введенные против России, не соответствуют первоначальной задумке Запада:

"Парадокс заключается в том, что многие ожидали: ограничения сильно навредят России. Но реальность оказалась иной. Мы видим, что в России развиваются технологии и наука, а также успешно происходит импортозамещение", – указал Данко.

Ранее словацкие парламентарии посетили Крым, после чего призвали европейских коллег признать полуостров российской территорией, напоминает "Царьград".