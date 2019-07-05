Нибиру
- Апокалипсис будет: Нибиру ударит из Антарктиды
- Виновата Нибиру: люди превратятся в живых мумий
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
Резолюцию об отмене антироссийских санкций внесут в парламент Словакии в ближайшие пару месяцев. Об этом сообщил депутат от евроскептической партии "Мы семья" Петер Марчек.
"Недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические да и чисто человеческие связи", – пояснил Марчек "Известиям".
Парламентарий отметил, что документ практически готов, и в нем указывается на негативный эффект от антироссийских санкций не только на Словакию, но и другие страны Евросоюза.
По мнению председателя словацкого парламента Андрея Данко, инициатива евроскептиков с большой долей вероятности получит одобрение и других политических сил. Сейчас уже ни у кого не осталось сомнений, что санкции, введенные против России, не соответствуют первоначальной задумке Запада:
"Парадокс заключается в том, что многие ожидали: ограничения сильно навредят России. Но реальность оказалась иной. Мы видим, что в России развиваются технологии и наука, а также успешно происходит импортозамещение", – указал Данко.
Ранее словацкие парламентарии посетили Крым, после чего призвали европейских коллег признать полуостров российской территорией, напоминает "Царьград".
Вашингтон не смущает ложь во имя собственной выгоды