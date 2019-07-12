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Если Вашингтон решит ввести ограничения на покупку
российского государственного долга, от этого решения в первую очередь
пострадают американские инвесторы. Такое мнение высказал председатель Американской
торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
"От этих санкций пострадают, в первую очередь, американские инвесторы, которые являются крупными держателями таких ценных бумаг. Это не самый желаемый результат",
– приводит слова эксперта РИА "Новости".
Родзянко сомневается в том, что санкционная угроза воплотится в реальность. "Во-первых, вероятность того, что это станет законом, мне кажется, невысока, так как проект должен быть проведен верхней палатой, а в верхней палате этой поправки нет… Второй момент – сама поправка условная. Санкции вводятся при условии, что было вмешательство в выборы. Напрямую санкции не вводятся, даже если президент подпишет закон", – указал он.
По мнению Родзянко, рынки не будут реагировать на это известие, и российские ценные бумаги не упадут в цене. "Такие идеи витают в воздухе уже давно, и то, что они сейчас предложены в половинчатой версии, которая еще должна быть согласована, не сильно меняет ситуацию, в которой мы сейчас находимся", – отметил глава палаты.
В Совете Федерации заявили, что наша страна готова ответить на введение нового пакета антироссийских санкций. "Если такое решение в отношении госдолга РФ будет принято, думаю, Россия примет ответные зеркальные меры", – отметил первый зампред комитета верхней палаты по международным делам Владимир Джабаров в интервью РИА "Новости".
Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету на 2020 г., предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США, передает ТАСС. Ограничения могут быть сняты, если будет доказано, что россияне не вмешиваются в избирательный процесс в США. Поправка пока не принята окончательно.
США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на избирательный процесс в другой стране и указывала на отсутствие фактов, доказывающих вмешательство.
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