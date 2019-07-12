На Смоленской площади указали на "русофобские инстинкты" американских законодателей

Власти США питают иллюзии, если предполагают, что Российскую Федерацию можно запугать очередными рестрикциями. Такими шагами они лишь показывают свою слабость. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, которое отреагировало на информацию о подготовке Вашингтоном ограничительных мер в отношении российского госдолга.

На Смоленской площади отметили, что на сегодняшний момент в Конгрессе США находится около 20 проектов законов, предусматривающих санкции в адрес Москвы.

"Для целого ряда американских законодателей выдвижение подобных инициатив, в большинстве ограничивающихся популистскими заявлениями, превратилось в одно из основных занятий. Однако проявление русофобских инстинктов в таких масштабах, скорее, отражает бессилие", – считают в МИД.

По данным дипведомства, Штаты с 2011 г. прибегали к рестрикциям в отношении нашей страны свыше 70 раз, однако "так и не сумев добиться желаемого изменения независимого курса" РФ.





В министерстве констатируют, что "в Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций", в том числе и новыми, внесенными накануне Палатой представителей Конгресса США, запрещающие американским гражданам проводить операции с российскими государственными ценными бумагами. Подчеркивается, что "авторы этой затеи наивно полагают, что такой шаг способен испугать нашу страну".

В Москве полагают, что "запретами на инвестирование в российскую экономику" Вашингтон может лишить "немалых доходов" своих же граждан, "в том числе пенсионеров, поскольку американские пенсионные фонды охотно вкладывают средства в наши надежные и высоколиквидные долговые бумаги".

"Развитие России это не остановит, с выбранного пути нас не свернет", – уверены в российскм дипведомстве и посоветовали американским политикам задуматься, стоит ли и дальше продолжать "бессмысленные санкционные меры".

Как пишет НСН, в принятом Палатой представителей Конгресса США документе есть одно уточнение – поправка не будет задействована, если будет доказано, что РФ не вмешивалась в выборы президента Штатов хотя бы в ходе одного избирательного цикла.

