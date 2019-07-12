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Власти США питают иллюзии, если предполагают, что Российскую Федерацию можно запугать очередными рестрикциями. Такими шагами они лишь показывают свою слабость. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, которое отреагировало на информацию о подготовке Вашингтоном ограничительных мер в отношении российского госдолга.
На Смоленской площади отметили, что на сегодняшний момент в Конгрессе США находится около 20 проектов законов, предусматривающих санкции в адрес Москвы.
"Для целого ряда американских законодателей выдвижение подобных инициатив, в большинстве ограничивающихся популистскими заявлениями, превратилось в одно из основных занятий. Однако проявление русофобских инстинктов в таких масштабах, скорее, отражает бессилие", – считают в МИД.
По данным дипведомства, Штаты с 2011 г. прибегали к рестрикциям в отношении нашей страны свыше 70 раз, однако "так и не сумев добиться желаемого изменения независимого курса" РФ.
В министерстве констатируют, что "в Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций", в том числе и новыми, внесенными накануне Палатой представителей Конгресса США, запрещающие американским гражданам проводить операции с российскими государственными ценными бумагами. Подчеркивается, что "авторы этой затеи наивно полагают, что такой шаг способен испугать нашу страну".
В Москве полагают, что "запретами на инвестирование в российскую экономику" Вашингтон может лишить "немалых доходов" своих же граждан, "в том числе пенсионеров, поскольку американские пенсионные фонды охотно вкладывают средства в наши надежные и высоколиквидные долговые бумаги".
"Развитие России это не остановит, с выбранного пути нас не свернет", – уверены в российскм дипведомстве и посоветовали американским политикам задуматься, стоит ли и дальше продолжать "бессмысленные санкционные меры".
Как пишет НСН, в принятом Палатой представителей Конгресса США документе есть одно уточнение – поправка не будет задействована, если
будет доказано, что РФ не вмешивалась в выборы президента Штатов хотя
бы в ходе одного избирательного цикла.
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