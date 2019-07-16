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В Казахстане местная металлургическая компания " АМТ Темиртау"
разорвала контракт с дистрибутором "Газпромнефти – смазочные материалы".
Причиной такого решения стали введенные против российской компании санкции со
стороны Евросоюза и Украины. О разрыве отношений рассказали в компании "Ник-Ойл",
которая поставляет на казахстанский рынок российские нефтепродукты.
По словам директора фирмы Николая Гардера, руководство "АМТ Темиртау" прислало письменное извещение. В нем говорится, что контракт с "Газпром нефтью" создает репутационные риски для гендиректора организации Парамжита Калона, который также возглавляет украинскую "АМТ Кривой Рог" (обе компании входят в структуру металлургического гиганта ArcelorMittal), передает "КоммерсантЪ".
В "Ник-Ойл" удивлены и разочарованы решением металлургов. Компания поставляла "АМТ Темиртау" смазочные материалы и охлаждающие жидкости в течение последних восьми лет, и никогда никаких проблем не возникало. В настоящее время юристы компании готовят документы, чтобы обратиться с жалобой на действия "АМТ Темиртау" в национальную палату предпринимателей Казахстана.
Утверждается, что "Ник-Ойл" – частная компания, связанная с "Газпром нефтью" лишь коммерческими отношениями. Она не является ее дочерней структурой, а потому отказ "АМТ Темиртау" иметь с ней дело выглядит более чем странно.
В "Газпром нефти" ситуацию посчитали "недоразумением". По информации источника издания, в российской компании рассчитывают на скорейшее разрешение возникшей ситуации, поскольку она "наносит репутационный ущерб российско-казахским взаимоотношениям". Особо отмечается, что данный случай стал первым, когда из-за западных санкций у российского бизнеса возникают проблемы в "дружественном" Казахстане.
Компания "Газпром нефть" находится под секторальными санкциями США и ЕС с сентября 2014 года. Кроме того, на компанию распространяются финансовые санкции, которые запрещают привлечение долгосрочного финансирования.
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