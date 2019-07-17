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Петр Порошенко на встрече с депутатами Европарламента призвал их усилить давление на Россию, если Москва не выполнит Минские соглашения. Бывший глава Незалежной попросил политиков внести этот пункт в резолюцию по Украине, которую должны принять 18 июля.
Как говорится в заявлении Порошенко, опубликованном на сайте его партии "Европейская солидарность", еще один пункт, который он просит добавить в документ, касается задержанных Россией 24 украинских моряков. Экс-президент Украины хочет, чтобы ЕП призвал Москву исполнить решение Международного трибунала и освободить военных. Хотя в России говорили о том, что эта инстанция не обладает правами по решению подобных вопросов.
"Мы подчеркнули, чтобы это квалифицировалось как акт агрессии Российской Федерации против Украины в Керченском проливе и Азовском море",
– отметил Порошенко.
Более того, бывший лидер украинцев требует от Европарламента, чтобы Россия обнародовала список "политзаключенных, незаконно удерживаемых" в стране.
"Украина остается высоко в повестке дня ЕП. Слухи, которые Россия распускает о том, что Европа якобы устала от Украины – это точно неправда. Надо работать и держать Украину высоко в повестке дня", – заявил Порошенко.
Лефортовский суд оставил под стражей еще на три месяца украинских моряков, которые в ноябре 2018-го нарушили границу РФ в Керченском проливе, что взбесило Киев.
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