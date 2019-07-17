Киев констатировал "обострение спора" между двумя странами

Украинский МИД протестует из-за того, что сегодня Лефортовский суд Москвы оставил под стражей всех 24 военнослужащих ВСУ и СБУ еще на три месяца. В дипведомстве заявили, что такой вердикт лишь обостряет спор между Незалежной и Россией.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного содержания за решеткой до 24 октября 2019 г. 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018 года. Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушением Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной", – следует из заявления МИД, распространенном через его официальный сайт.

Отмечается, что содержание Москвой под стражей украинских нарушителей российской госграницы в Керченском проливе и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как корабли, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом.

Также в дипведомстве вспомнили "приказ" Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) от 25 мая, согласно которому Россия обязана немедленно и безусловно освободить украинские суда и 22 военнослужащих ВМСУ и двух сотрудников СБУ, которых в Незалежной упорно именуют моряками.

Напоследок министерство от лица всей Украины выразило благодарность международным партнерам за их солидарность в борьбе за судьбу украинцев.

Позднее в среду уполномоченный парламента по правам человека Людмила Денисова предложила освободить моряков под ее личное обязательство. О своей инициативе она сообщила через Facebook.



"В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я, как уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если таковое будет", – написала Денисова.

Она добавила, что ее соотечественники пребывают "в боевом настроении, ждут возвращения на родину", и выразила надежду, что это станет возможным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что надел на руки желтые браслеты с именами моряков и намерен их носить, пока они не вернутся на родину.

