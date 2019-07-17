Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина жестко отреагировала на решение российского суда по украинским морякам

Фото: www.globallookpress.com
Киев констатировал "обострение спора" между двумя странами

Украинский МИД протестует из-за того, что сегодня Лефортовский суд Москвы оставил под стражей всех 24 военнослужащих ВСУ и СБУ еще на три месяца. В дипведомстве заявили, что такой вердикт лишь обостряет спор между Незалежной и Россией.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного содержания за решеткой до 24 октября 2019 г. 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018 года. Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушением Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной", – следует из заявления МИД, распространенном через его официальный сайт.

Отмечается, что содержание Москвой под стражей украинских нарушителей российской госграницы в Керченском проливе и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как корабли, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом.

Также в дипведомстве вспомнили "приказ" Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) от 25 мая, согласно которому Россия обязана немедленно и безусловно освободить украинские суда и 22 военнослужащих ВМСУ и двух сотрудников СБУ, которых в Незалежной упорно именуют моряками.

Фото: www.globallookpress.com

Напоследок министерство от лица всей Украины выразило благодарность международным партнерам за их солидарность в борьбе за судьбу украинцев.

Позднее в среду уполномоченный парламента по правам человека Людмила Денисова предложила освободить моряков под ее личное обязательство. О своей инициативе она сообщила через Facebook.

"В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я, как уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если таковое будет", – написала Денисова.

Она добавила, что ее соотечественники пребывают "в боевом настроении, ждут возвращения на родину", и выразила надежду, что это станет возможным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что надел на руки желтые браслеты с именами моряков и намерен их носить, пока они не вернутся на родину.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Киев окончательно запутался в географических реалиях

Москве открыли глаза на напрасное участие России в "Большой семерке"

Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей