Лидер Незалежной сделал неожиданное признание

Украинские союзники не одобряют прямого диалога президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил сам бывший комик, распространив соответствующие видеопризнания в соцсети.

Напомним, первый и пока единственный телефонный диалог глав государств состоялся по инициативе киевской стороны 11 июля и продлился он примерно 20 минут.



"Все, скажем так, партнеры Украины против даже того, чтобы я позвонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан. Поэтому мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за поддержку, но должны иметь также свое мнение", – сказал Зеленский.

По его словам, во время беседы с российским лидером он обсудил передачу пленных "всех на всех".

"Дело в том, что список наших всех, кто находится на оккупированных территориях, не совпадает со списком тех людей, которые контролируют эти территории. Давайте сначала вернем всех тех, кто удерживается в России и Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг к возвращению диалога и мощный шаг к прекращению войны", – убежден глава Незалежной.

При этом он отметил сложность решения проблемы прекращения войны в Донбассе и попытался объяснить, в чем именно она заключается.

"Потому что все говорят, не дай бог, если будут прямые переговоры с Россией, то снимутся санкции. Я, честно говоря, этой модели не понимаю. Я был уверен, что санкции вводятся не из-за моего разговора с президентом Российской Федерации, а санкции вводятся из-за того, что у нас забрали Крым и поддерживают временно оккупированные территории", – пояснил лидер нации.

Также Зеленский указал на тот факт, что нормандский формат не работал два года, и вот 12 июля прошла первая встреча представителей стран, на которой ее участники договорились провести еще одну, а затем "попытаются встретиться" четыре лидера: президенты Украины, России, Франции (Эммануэль Макрон) и канцлер Германии (Ангела Меркель).

Добавим, в прошлую пятницу реализацию минских соглашений в Париже обсуждали замруководителя Офиса главы Незалежной Вадим Пристайко, также новый представитель от Пятой Республики Эмманюэль Бонн и прежние посланцы от Берлина и Москвы – Ян Хеккер и Владислав Сурков.

Как стало известно сегодня вечером, гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными по формуле "69 на 208". Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер. Т.е. украинская сторона готова выдать Донбассу свыше двухсот человек в обмен на почти семьдесят военнослужащих ВСУ, находящихся в ДНР и ЛНР.

Помимо этого, ТГК согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля, пишет агентство ДАН со ссылкой на заявление на спецпредставителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика.

