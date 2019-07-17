Политдвижение экс-лидера нации получило черную метку из стана Януковича

Исполнительная служба Украины наложила арест на банковские счета партии "Европейская солидарность", возглавляемую бывшим президентом страны Петром Порошенко. Об этом сообщил Андрей Портнов, который занимал пост замглавы президентской администрации в эпоху Виктора Януковича.

"Исполнительная служба арестовала счета "Европейской солидарности" Порошенко (БПП) в рамках выигранного мной иска о защите чести и деловой репутации. Сумма небольшая, всего 3,5 тыс. гривен, но дело принципа",

– написал Портнов в своем Facebook, приложив к посту ссылку на соответствующий документ.

Следующим "более унизительным" шагом для Петра Алексеевича, добавил он, станет принудительное перечисление средств партии пана Порошенко, которая ныне активно борется за места в будущей Верховной раде, на личный счет экс-соратника Януковича.

"С паршивой овцы хоть шерсти клок", – подчеркнул Портнов.

Помимо этого, он поделился еще одной радость. Поскольку "шоколадный король" не явился сегодня на допрос в Государственное бюро расследований, ГБР вызвало "фигуранта повторно на четверг, 25 июля", информировал Портнов в Сети общественность.