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Россияне отреагировали на слова Зеленского о первом шаге к диалогу с Москвой

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Украина ищет, кому отдаться": в Киеве грезят о переговорах с Путиным
Украинскому лидеру посоветовали выгодный обмен

В Незалежной повторяют мантру о диалоге с РФ и прекращении войны в Донбассе.

Владимир Зеленский обозначил условия для возобновления отношений с нашей страной. Президент Украины заявил, что Москве для начала следует отдать задержанных за провокацию в Керченском проливе моряков.

"Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения диалога – и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну",

говорит Зеленский в ролике, который появился на его YouTube-канале.

Новый глава Незалежной при этом отметил, что обмен пленными с Донбассом сложно осуществить: "Список наших "всех", которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком тех, кто контролирует эти территории".

О готовности к урегулированию конфликта в Донбассе Зеленский говорил еще на инаугурации, напоминает "Царьград". Однако, как указывала российская сторона, пока сигналы Киева по этому поводу весьма противоречивы. Ранее украинский лидер впервые поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, отмечает РИА ФАН. Речь шла о ситуации на юго-востоке Незалежной и обмене пленными.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров считает, что Европа "не должна пестовать у Украины ощущение вседозволенности". В интервью газете  Rheinische Post он напомнил о нежелании киевских властей соблюдать минские договоренности. Европейцы не должны игнорировать такую политику, заявил Лавров. Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но только на основе прагматизма и уважения интересов жителей обеих стран.

Между тем пользователи уже дали собственный ответ на выдвинутые Зеленским условия.

"А какое вообще отношение эти моряки имеют к обмену пленных в Донбассе ? Зеля пытается сделать пиар-ход ? Моряки будут сидеть как нарушители границы и за сопротивление пограничникам, к войне украины против Донбасса они никаким краем. Да и вообще – зачем нам с ними налаживать отношения? Умерли так умерли", "Пускай Киев отдают и замиримся.." "Зеленский, подсунутый тебе список не совпадает с донецким, потому что твои "патриоты" внесли туда плюсом все небоевые потери. Ну не объявлять же семьям погибших, что там происходит на самом деле",

– пишут в Сети (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее украинский МИД возмутился решением российского суда по украинским морякам.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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