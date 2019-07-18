Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев объявил о готовности сблизиться с Москвой

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины вызовет российского коллегу на разговор

Лидер Незалежной Владимир Зеленский созрел для диалога с Россией и намерен настоять на своем. Уверенность в этом выразил первый помощник президента Сергей Шефир.

По его словам, переговоры между Владимиром Александровичем и Владимиром Владимировичем непременно состояться, несмотря на ряд "нарушений" со стороны последнего. Так, заявил соратник Зеленского, Путин пренебрегает международными решениями и открыто дает понять, что "никому ничего не должен".

В то же время руководитель РФ думает о народе и престиже государства и не меньше этого озабочен своей репутацией. В его интересах, по мнению Шефира, разрешить накопившиеся проблемы "с гордо поднятой головой".

Киев, в свою очередь, заверил помощник президента, также сделал немало шагов навстречу. В пример он привел развод войск в Станице Луганской, "воскрешение" Минского процесса и желание восстановить мост в Донбассе.  

"Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придем к диалогу", – цитирует Шефира LB.ua.

В команде Зеленского не сомневаются, что переговоры нужны и Москве, так как россиян тоже измучила война по соседству. Между тем данная новость нашла отклик среди граждан обеих стран. (Орфография и пунктуация авторские).

"Украина всегда ищет кому отдаться", "Как обычно, вместо того чтобы реально что-то делать, только терки на уме. То Трампу пожалуемся, то добьемся разговоров с ВВП. Смишные", "Ну до чего же вы хохлы неугомонные? С начала боролись с коммунистическим наследием, … трясли ржавым железом в ООН, сбили ( спьяну не иначе) малайзийский самолет, призывали США бомбить Москву, насаждали ненавись ко всему русскому, запретили русские школы и язык, потеряли Крым и часть областей, втянулись в братоубийственную войну и...ХОТИМ ДИАЛОГА С РОССИЕЙ..Вы там, что курите?", – отреагировали читатели соотвестствующего материала РИА "Новости".

"Они там сало едят от свиней, погибших от африканской чумы...))", – заключил кто-то из "комментаторов".

Напомним, первый телефонный разговор между главами Незалежной и России состоялся 11 июля. Среди прочих вопросов президенты обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. На днях Зеленский решился на повторные переговоры. 

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Киев окончательно запутался в географических реалиях

Москве открыли глаза на напрасное участие России в "Большой семерке"

Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей