Президент Украины вызовет российского коллегу на разговор

Лидер Незалежной Владимир Зеленский созрел для диалога с Россией и намерен настоять на своем. Уверенность в этом выразил первый помощник президента Сергей Шефир.

По его словам, переговоры между Владимиром Александровичем и Владимиром Владимировичем непременно состояться, несмотря на ряд "нарушений" со стороны последнего. Так, заявил соратник Зеленского, Путин пренебрегает международными решениями и открыто дает понять, что "никому ничего не должен".

В то же время руководитель РФ думает о народе и престиже государства и не меньше этого озабочен своей репутацией. В его интересах, по мнению Шефира, разрешить накопившиеся проблемы "с гордо поднятой головой".

Киев, в свою очередь, заверил помощник президента, также сделал немало шагов навстречу. В пример он привел развод войск в Станице Луганской, "воскрешение" Минского процесса и желание восстановить мост в Донбассе.

"Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придем к диалогу", – цитирует Шефира LB.ua.

В команде Зеленского не сомневаются, что переговоры нужны и Москве, так как россиян тоже измучила война по соседству. Между тем данная новость нашла отклик среди граждан обеих стран. (Орфография и пунктуация авторские).

"Украина всегда ищет кому отдаться", "Как обычно, вместо того чтобы реально что-то делать, только терки на уме. То Трампу пожалуемся, то добьемся разговоров с ВВП. Смишные", "Ну до чего же вы хохлы неугомонные? С начала боролись с коммунистическим наследием, … трясли ржавым железом в ООН, сбили ( спьяну не иначе) малайзийский самолет, призывали США бомбить Москву, насаждали ненавись ко всему русскому, запретили русские школы и язык, потеряли Крым и часть областей, втянулись в братоубийственную войну и...ХОТИМ ДИАЛОГА С РОССИЕЙ..Вы там, что курите?", – отреагировали читатели соотвестствующего материала РИА "Новости".

"Они там сало едят от свиней, погибших от африканской чумы...))", – заключил кто-то из "комментаторов".

Напомним, первый телефонный разговор между главами Незалежной и России состоялся 11 июля. Среди прочих вопросов президенты обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. На днях Зеленский решился на повторные переговоры.