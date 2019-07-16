Еще раз: Зеленский решился на повторные переговоры с Путиным

Дата пока не назначена

Телефонный разговор на прошлой неделе стал первым между президентом России Владимиром Путиным и его тезкой, украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стало известно о повторном диалоге на расстоянии.

Об этом рассказали в Администрации главы Незалежной. Правда, без уточнения даты звонка, передает RT в своем телеграмм-канале.

Напомним, телефонные переговоры Зеленского с Путиным состоялись 11 июля. Президенты обсудили, как обменять пленных и погасить конфликт на юго-востоке Украины, когда будет готова к сбору "нормандская четверка". Позже были озвучены детали разговора.

До июльского звонка у глав соседних государств не было опыта общения друг с другом. Они не разговаривали, не встречались и даже не обменивались письменными посланиями.