Еще раз: Зеленский решился на повторные переговоры с Путиным

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Телефонный разговор на прошлой неделе стал первым между президентом России Владимиром Путиным и его тезкой, украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стало известно о повторном диалоге на расстоянии.
Об этом рассказали в Администрации главы Незалежной. Правда, без уточнения даты звонка, передает RT в своем телеграмм-канале.
Напомним, телефонные переговоры Зеленского с Путиным состоялись 11 июля. Президенты обсудили, как обменять пленных и погасить конфликт на юго-востоке Украины, когда будет готова к сбору "нормандская четверка". Позже были озвучены детали разговора.
До июльского звонка у глав соседних государств не было опыта общения друг с другом. Они не разговаривали, не встречались и даже не обменивались письменными посланиями.
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