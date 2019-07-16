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Еще раз: Зеленский решился на повторные переговоры с Путиным

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
продолжениеРазблокировать процесс: Москва и Киев договорились об обмене пленными
Дата пока не назначена

Телефонный разговор на прошлой неделе стал первым между президентом России Владимиром Путиным и его тезкой, украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стало известно о повторном диалоге на расстоянии. 

Об этом рассказали в Администрации главы Незалежной. Правда, без уточнения даты звонка, передает RT в своем телеграмм-канале.

Напомним, телефонные переговоры Зеленского с Путиным состоялись 11 июля. Президенты обсудили, как обменять пленных и погасить конфликт на юго-востоке Украины, когда будет готова к сбору "нормандская четверка". Позже были озвучены детали разговора. 

До июльского звонка у глав соседних государств не было опыта общения друг с другом. Они не разговаривали, не встречались и даже не обменивались письменными посланиями.  

Ксения АНДРЕЕВА
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