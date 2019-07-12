Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыты подробности телефонного разговора Путина с Зеленским

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России моментально ответил на звонок своего украинского коллеги

Советник главы Незалежной Владимира Зеленского Никита Потураев рассказал о деталях разговора его лидера с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, беседа была специфической и организовывалась через посредников.

Как поведал Потураев, Зеленский поинтересовался у Путина, когда Россия признает тот факт, что на президентских выборах, прошедших в апреле 2019-го, победил новый человек, а не экс-глава Петр Порошенко. На что президент России якобы ответил: "скоро".

"Разговор состоялся по инициативе нашего президента, а она уже организовалась через посредничество",

сказал Потураев в эфире программы "Право на владу".

Он добавил, что Киев пока не может говорить что-то, что может дать "надежду", ведь беседа была, по его словам, с лидером "страны-агрессора". Впрочем, о том, как он присутствовал при телефонном разговоре и сколько тот длился, Потураев рассказывать отказался.  

Как поведали источники, знакомые с ходом телефонной беседы, газете "Известия", лидеры двух стран договорились проявить жесты доброй воли. Собеседник издания полагает, что как только задержанным 24 украинским морякам за нарушение границы РФ в Керченском проливе суд вынесет приговор, Москва может отпустить их на родину в качестве того самого жеста доброй воли.

Зеленский позвонил Путину 11 июля. Как отмечает издание "Комсомольская правда", главной темой переговоров было урегулирование ситуации на юго-востоке Украины и возможность продолжить контакты по нормандскому формату. Как передает "Пятый канал", стороны, обсуждавшие "возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон", условились и дальше вести работу на уровне экспертов. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Это уже слишком": британцы ищут Скрипалей

Экс-полковник ГРУ и его дочь "растворились" среди местного населения другой страны

"Страховка": отказ от "Северного потока – 2" больно ударит по европейцам

Цены на голубое топливо подскочат до небес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей