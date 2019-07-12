Президент России моментально ответил на звонок своего украинского коллеги

Советник главы Незалежной Владимира Зеленского Никита Потураев рассказал о деталях разговора его лидера с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, беседа была специфической и организовывалась через посредников.

Как поведал Потураев, Зеленский поинтересовался у Путина, когда Россия признает тот факт, что на президентских выборах, прошедших в апреле 2019-го, победил новый человек, а не экс-глава Петр Порошенко. На что президент России якобы ответил: "скоро".

"Разговор состоялся по инициативе нашего президента, а она уже организовалась через посредничество",

– сказал Потураев в эфире программы "Право на владу".

Он добавил, что Киев пока не может говорить что-то, что может дать "надежду", ведь беседа была, по его словам, с лидером "страны-агрессора". Впрочем, о том, как он присутствовал при телефонном разговоре и сколько тот длился, Потураев рассказывать отказался.

Как поведали источники, знакомые с ходом телефонной беседы, газете "Известия", лидеры двух стран договорились проявить жесты доброй воли. Собеседник издания полагает, что как только задержанным 24 украинским морякам за нарушение границы РФ в Керченском проливе суд вынесет приговор, Москва может отпустить их на родину в качестве того самого жеста доброй воли.

Зеленский позвонил Путину 11 июля. Как отмечает издание "Комсомольская правда", главной темой переговоров было урегулирование ситуации на юго-востоке Украины и возможность продолжить контакты по нормандскому формату. Как передает "Пятый канал", стороны, обсуждавшие "возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон", условились и дальше вести работу на уровне экспертов.