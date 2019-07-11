Лидеры стран обсудили Донбасс и пленных

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, беседа состоялась по инициативе Киева.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", – цитирует ТАСС Пескова.

Он добавил, что достигнута договоренность продолжить работу по этой теме "на уровне экспертов", а также лидеры обсудили "возможность продолжения контактов в нормандском формате".

Ранее сегодня стало известно, что помощник российского президента и уполномоченный РФ по вопросам Донбасса Владислав Сурков будет участвовать во встрече советников глав государств и правительств "нормандского формата", которая должна состояться завтра, 12 июля, в Париже, сообщает "Интерфакс".







