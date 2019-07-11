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Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, беседа состоялась по инициативе Киева.
"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", – цитирует ТАСС Пескова.
Он добавил, что достигнута договоренность продолжить работу по этой теме "на уровне экспертов", а также лидеры обсудили "возможность продолжения контактов в нормандском формате".
Ранее сегодня стало известно, что помощник российского президента
и уполномоченный РФ по вопросам Донбасса Владислав Сурков
будет участвовать во встрече советников глав государств и правительств "нормандского формата", которая должна состояться завтра, 12 июля, в Париже, сообщает "Интерфакс".
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