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Госбюро Украины возбудило дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и действующего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Первому вменяют узурпацию власти, а второму – госизмену. Об этом сообщил через соцсети бывший первый замруководителя администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
По его словам, в отношении Порошенко открыто дело по статьям "Вмешательство в деятельность судебных органов" и "Злоупотребление властью или служебным положением" УК Украины.
А пан Парубий идет по статье "Государственная измена" из-за того, что три года не подписывал принятый Радой закон об уголовной ответственности за мародерство и коррупцию в Вооруженных силах Незалежной.
"Сужаем кольцо и ждем отставки генерального прокурора (Юрия Луценко) для начала первых задержаний и арестов", – написал Портнов в Сети.
Необходимо отметить, что следователи ГБР ведут уже восемь уголовных дел в отношении Порошенко. Хозяина "Рошена" обвиняют, в том числе, в госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".
Ранее в четверг нынешний глава государства Владимир Зеленский выступил с инициативой подвергнуть столь любимой постмайданными вождями люстрации высшее руководство Незалежной, работавшее с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном как всегда в интернете.
В люстрированную копилку Зеленский внес президента, членов кабмина, генпрокурора, глав СБУ, Антимонопольного комитета и фонда госимущества, секретаря СНБО, руководство таможни и налоговой службы, оборонных предприятий, а также спикера Рады и всех депутатов, включая тех, кто был в оппозиции к власти.
Судя по всему, Украину ожидает вторая масштабная волна зачисток на политическом фронте.
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