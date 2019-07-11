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Порошенко и Парубий пойдут под суд

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
"Шоколадного короля" обвиняют в узурпаторстве

Госбюро Украины возбудило дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и действующего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Первому вменяют узурпацию власти, а второму – госизмену. Об этом сообщил через соцсети бывший первый замруководителя администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

По его словам, в отношении Порошенко открыто дело по статьям "Вмешательство в деятельность судебных органов" и "Злоупотребление властью или служебным положением" УК Украины.

А пан Парубий идет по статье "Государственная измена" из-за того, что три года не подписывал принятый Радой закон об уголовной ответственности за мародерство и коррупцию в Вооруженных силах Незалежной.

"Сужаем кольцо и ждем отставки генерального прокурора (Юрия Луценко) для начала первых задержаний и арестов", – написал Портнов в Сети.

Андрей Парубий и Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Необходимо отметить, что следователи ГБР ведут уже восемь уголовных дел в отношении Порошенко. Хозяина "Рошена" обвиняют, в том числе, в госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".

Ранее в четверг нынешний глава государства Владимир Зеленский выступил с инициативой подвергнуть столь любимой постмайданными вождями люстрации высшее руководство Незалежной, работавшее с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном как всегда в интернете.

В люстрированную копилку Зеленский внес президента, членов кабмина, генпрокурора, глав СБУ, Антимонопольного комитета и фонда госимущества, секретаря СНБО, руководство таможни и налоговой службы, оборонных предприятий, а также спикера Рады и всех депутатов, включая тех, кто был в оппозиции к власти.

Судя по всему, Украину ожидает вторая масштабная волна зачисток на политическом фронте.

Фоторепортаж
"Жлоб-стиль": Порошенко подхватил "болезнь" Януковича
Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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