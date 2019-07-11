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Нет цензурных слов: Зеленский внес Порошенко в закон о люстрации

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Закон "Об очищении власти", известный как "закон о люстрации", действующий на Украине с 2014 г., может быть расширен. Президент Незалежной Владимир Зеленский предложил распространить его на своего предшественника Петра Порошенко, а также министров, нардепов и высоких чиновников, которые работали в предыдущей команде. Об этом рассказал сам глава государства в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", – уточнил Зеленский.

По словам Зеленского, после встреч с чиновниками разных уровней у него "не хватает цензурных слов", чтобы оценить их работу.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

"Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень?" – привел пример президент.

Он предположил, что мог бы надеть на таких нерадивых чиновников закупленные ими бракованные бронежилеты и отправить на передовую, но это не исправит ситуацию.

"Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, - навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством", – решил Зеленский.

Впрочем, вряд ли украинский закон о люстрации на самом деле будет расширен. Как оговорился сам президент, представленный законопроект – лишь "общественная оценка деятельности соответствующих лиц".

Действующий закон "Об очищении власти" от 2014 г. предусматривает запрет на работу в госструктурах на ответственных постах гражданам, занимавшим высокие должности во время президентства Виктора Януковича.

В последнее время команда Зеленского фонтанирует креативными идеями. Накануне советник президента Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию, а русский язык – в российский. 

Николай ВИКТОРОВ
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