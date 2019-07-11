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Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным без "друзей и партнеров"

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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У находящегося в "политическом отпуске" министра иностранных дел Незалежной Павла Климкина, по всей вероятности, появилось много свободного времени, раз он раздает советы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, отношения с которым у главы МИД, надо признать, сразу не заладились.

Итак, перед встречей с одним из влиятельных политиков Владимиром Путиным еще "зеленому" оппоненту рекомендовано не встречаться с российским президентов один на один, лучше захватить с собой подмогу. На западных союзников, уверен Климкин, смело можно положиться.

"Какой это будет формат - нормандский, Штаты, комбинация, ЕС – об этом можно говорить. Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнёрами. Здесь это "мегавосклицательный знак", – призвал Климкин в эфире программы на "Общественном ТВ".

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com

Накануне министр поучил Зеленского через соцсеть, напоминает "Царьград". Глава внешнеполитического ведомства объяснил, как правильно противодействовать Москве и как вести себя на встрече с Владимиром Путиным во время обсуждения конфликта в Донбассе.

Ксения АНДРЕЕВА
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