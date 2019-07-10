Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Понимает только силу": Зеленскому назвали три условия для борьбы с Россией

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
После скандала на фоне освобождения украинских моряков глава украинского МИД взялся учить нового президента Незалежной

Павел Климкин рассказал главе государства, как правильно противодействовать Москве.

Памятку для Владимира Зеленского он опубликовал в своем Facebook. По мнению Зеленского, российский лидер Владимир Путин "понимает только силу", а потому воздействовать на него на эмоциональном уровне бесполезно. При этом Климкин обозначил три главных пункта для борьбы с Россией: "четкая стратегия, согласованность действий и поддержка зарубежных партнеров".

Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал прозвучавшее ранее предложение Зеленского Путину провести переговоры в Минске, отмечает "Царьград". В Кремле пообещали рассмотреть инициативу украинского президента, напоминает сайт телеканала "360".

Ранее из-за действий Климкина разгорелся скандал. Министр отверг предложение российской стороны по украинским морякам, не согласовав ответ с Зеленским. Последний позже потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

Европа нашла управу на Россию из-за паспортов для Донбасса

В ЕС разочарованы действиями Москвы в плане обретения жителями региона российского гражданства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей