"Понимает только силу": Зеленскому назвали три условия для борьбы с Россией

После скандала на фоне освобождения украинских моряков глава украинского МИД взялся учить нового президента Незалежной

Павел Климкин рассказал главе государства, как правильно противодействовать Москве.

Памятку для Владимира Зеленского он опубликовал в своем Facebook. По мнению Зеленского, российский лидер Владимир Путин "понимает только силу", а потому воздействовать на него на эмоциональном уровне бесполезно. При этом Климкин обозначил три главных пункта для борьбы с Россией: "четкая стратегия, согласованность действий и поддержка зарубежных партнеров".

Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал прозвучавшее ранее предложение Зеленского Путину провести переговоры в Минске, отмечает "Царьград". В Кремле пообещали рассмотреть инициативу украинского президента, напоминает сайт телеканала "360".

Ранее из-за действий Климкина разгорелся скандал. Министр отверг предложение российской стороны по украинским морякам, не согласовав ответ с Зеленским. Последний позже потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.