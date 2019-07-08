Президент Украины хочет узнать, кому принадлежит Крым и есть ли российские войска на Донбассе

Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры при участии президента США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Глава Украины хочет обсудить с лидером россиян, "чей Крым и кого там нет на Донбассе". Зеленский обратился к Путину в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?"

– закончил этим свою речь Зеленский.

Лидер украинцев хочет провести переговоры с российским коллегой в Минске. Зеленский уверен, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не откажется предоставить площадку для встречи.

Как передают РИА Новости, Россия рассмотрит предложение президента Незалежной о новом формате переговоров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва пока не готова дать ответ, так как необходимо понять, есть ли перспектива у такого диалога.

Песков подчеркнул, что США не являются участником нормандского формата, и необходимо решить, как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи стран, в этот формат входящие.

Ранее в Киеве говорили о том, что встреча двух лидеров может состояться, но не сейчас, а позже, так как в настоящий момент она якобы более выгодна Москве. При этом некоторые политики упорно рекомендовали своему лидеру начать переговоры с Россией. Путин же заявлял о том, что переговоры между двумя странами возможны, если Украина выполнит ряд условий, в числе которых было требование наладить диалог с жителями Донбасса и разобрать "неприглядный багаж", доставшийся от предыдущей власти.