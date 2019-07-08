Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский позвал Путина на встречу

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский обругал телемост с Россией
Президент Украины хочет узнать, кому принадлежит Крым и есть ли российские войска на Донбассе

Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры при участии президента США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Глава Украины хочет обсудить с лидером россиян, "чей Крым и кого там нет на Донбассе". Зеленский обратился к Путину в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. 

"Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?"

– закончил этим свою речь Зеленский. 

Лидер украинцев хочет провести переговоры с российским коллегой в Минске. Зеленский уверен, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не откажется предоставить площадку для встречи. 

Как передают РИА Новости, Россия рассмотрит предложение президента Незалежной о новом формате переговоров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва пока не готова дать ответ, так как необходимо понять, есть ли перспектива у такого диалога. 

Песков подчеркнул, что США не являются участником нормандского формата, и необходимо решить, как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи стран, в этот формат входящие.  

Ранее в Киеве говорили о том, что встреча двух лидеров может состояться, но не сейчас, а позже, так как в настоящий момент она якобы более выгодна Москве. При этом некоторые политики упорно рекомендовали своему лидеру начать переговоры с Россией. Путин же заявлял о том, что переговоры между двумя странами возможны, если Украина выполнит ряд условий, в числе которых было требование наладить диалог с жителями Донбасса и разобрать "неприглядный багаж", доставшийся от предыдущей власти.  

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Команда Зеленского нашла способ остановить"Северный поток-2"

Вся надежда на главу Белого дома, считает украинский президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей