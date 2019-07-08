Глава государства напугал украинцев страшными последствиями

Телемост между Украиной и РФ является дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, который может привести к расколу страны. С таким заявлением выступил президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого – вновь поделить нас с вами, всех украинцев, на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут: "Конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы. Подумаешь, тысячи погибших наших ребят". Во втором лагере политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы",

– говорится в обращении президента, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам Зеленского, это мероприятие станет провокацией, после которого националисты придут громить телеканал NewsOne, "чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения про "озверевших фашистов", которые притесняют свободу слова на Украине".

Президент предупредил украинцев, что ими манипулируют в преддверии выборов – и так называемые пророссийские политики, и так называемые проевропейские политики, "которые мирно живут по соседству в известном селе под Киевом". После дебатов, отметил Зеленский, они собираются за общим столом и пьют дорогой виски, который стоит, "как три месячных зарплаты обычного украинца", за Европу и Россию – но точно не за Украину.

"Я прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться на провокацию. Наша реакция будет соответствующей", – подчеркнул глава государства. В конце он обратился к президенту РФ Владимиру Путину и пригласил его на переговоры при посредничестве ведущих мировых лидеров.

Прошлой ночью телеканал "Россия 1" объявил о том, что 12 июля вместе с украинским телеканалом NewsOne проведет телемост "Нам надо поговорить". Идея вызвала крайнее возмущение среди депутатов Верховной рады. "Это капитуляция перед вражеской пропагандой. Это подготовка к последующей сдачи национальных интересов", – заявила народный депутат Анна Гопко. Представители националистических сил потребовали от главы государства жестко ответить на предложение провести телемост.