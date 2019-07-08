Лидера Незалежной призвали быть президентом, а не клоуном

Идея провести телемост между "Россией 1" и NewsOne, близким к Виктору Медведчуку, пришлась по душе не всем жителям Украины. Так, нардеп Андрей Билецкий назвал планы телеканалов информационной диверсией, главной целью которой является унижение Незалежной, и потребовал от президента страны Владимира Зеленского адекватного ответа.

Политик считает, что Медведчук готовит этот мост, чтобы заставить Украину раскаяться и капитулировать перед "силой РФ", что добавит тому баллов перед выборами. Билецкий добавил, что как минимум стороны хотят показать, что достигнуть мира между Россией и Украиной не дают "фашисты", и это также, по его мнению, повысит рейтинг Медведчука. Нардеп дал Зеленскому сутки на то, чтобы ответить на этот "информационный шабаш".

"Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки",

– заявил Билецкий в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале партии "Национальный корпус".

Как отмечает telegram-канал "Разведчик", Зеленский оказался в трудном положении, так как от его реакции зависит рейтинг партии "Слуга народа". Если президент Украины пойдет на поводу у "Национального корпуса", то потеряет поддержку юго-востока страны, а если не поддержит эту партию, то лишится голосов на западе. Автор канала также обратил внимание на уникальный случай – главе государства поставили ультиматум, да еще выделили на ответ 24 часа.

Ранее Димтрий Кисилев анонсировал 12 июля телемост между двумя каналами под названием "Нам надо поговорить". Готовящийся прямой эфир осудили политики Незалежной, назвав их "капитуляцией перед вражеской пропагандой".

Национальный совет журналистов Украины также возмущен грядущим телемостом. Глава союза Сергей Томиленко призвал NewsOne в Facebook соблюдать нормы украинского законодательства, которое запрещает трансляцию в эфире российских телеканалов. Как передает агентство "ФедералПресс", Томиленко считает, что российские СМИ таким образом разжигают вражду между двумя странами.