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Избиратели прогнали Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президенту Незалежной устроили горячую встречу

Без особой симпатии встретили Петра Порошенко на улицах украинского города Хмельницкий. Бывшего украинского президента освистали, когда он шел по одной из улиц вместе со своими однопартийцами из "Европейской солидарности".

Порошенко поздоровался с горожанами, однако в ответ ему начали кричать: "Позор!" После этого политик вынужден был перейти на быстрый шаг и практически бегом удалился с места происшествия, отмечает "Пятый канал".

Комментаторы в Сети поддержали жителей Хмельницкого.

"Как это прекрасно", "Хорошая атмосфера)", "вот она.любовь народная", "Отлично", "Ему не привыкать)", "Браво", "Шо то опять пошло не так? ))))", "Ублюдок жирный!!!", - 

написали на страничке депутата Верховной Рады Александра Онищенко в Facebook (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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