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"Яма посреди гаражей": визит Зеленского в Донбасс назвали фейком

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Прогулка президента по траншеям в браслетах и старой одежде рассмешила украинцев

Интернет-пользователи уличили лидера Незалежной в инсценировке поездки на передовую, фотографии из которой появились в социальных сетях. По их словам, зона боевых действий снималась на пустыре или в гаражном кооперативе под Киевом.

На то, что показанные Владимиром Зеленским снимки не похожи на реальные места боев, обратил внимание военнослужащий Вадим Бойко.

"И только ребенок на заднем фоне ест мороженку и не понимает, зачем среди гаражного кооператива вырыли траншею и чего "Рассмеши комика" в виде бомжа лазает по той траншее на серьезном табле. Хорошо, что хоть испуганные воеводы не нагнали роту зольдатен в броне и касках, чтоб прыгали по жаре перед камерами репортеров",

написал Бойко в Facebook.

По его словам, его комната в детстве "больше походила на зону боевых действий, чем эта яма посреди гаражей".

Комментаторы отреагировали на пост соответствующе. "Какой стыд!", "Ну зачем этот цирк?!", "Блин, точно ребенок!", "Комедия продолжается", – написали читатели.

Некоторые пользователи предположили, что это просто продолжение съемок сериала "Слуга народа", по сюжету которого обычный учитель истории по фамилии Голобородько неожиданно стал президентом Украины. "А что это у него на ручках – желтые браслеты из отелей не поснимал?" – иронизирует одна из читательниц.

Внимание многих привлекла фигура мальчика. Одни пользователи предположили, что он, как в сказке Андерсена, кричит, что король-то – голый. А другие отметили, что пропаганда тем самым создает картину того, что украинские дети "подают снаряды на передовой".

Андрей ФИЛАТОВ
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