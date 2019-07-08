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Переполох в Незалежной вызвал намечающийся на этой неделе телемост между российским и украинским каналами: "Россия 1" и NewsOne соответственно. Грядущее событие поставило на уши первых лиц государства, политиков и общественников.
А Генпрокуратура Украины заподозрила журналистов в госизмене. Надзорное ведомство возбудило дело, уже вызваны на допрос все причастные к организации двухчасового эфира лица. Не скрылся из виду даже ведущий, анонсировавший телемост, уточнил генпрокурор Юрий Луценко.
"В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины",
– написал Луценко на своей странице в Facebook, предупредив об аресте активов. Соответствующее представление в суд уже готовится, подчеркнул он, пишет РИА ФАН.
"Ю.В. сделайте им больно, очень просим! Хоть напоследок дайте им жару!!!", – взмолили украинцы в комментариях к посту.
Телемост между Россией и Украиной "Надо поговрить" планировали провести 12 июля в 18:00 мск. Провести его должны были Андрей Малахов и Мария Ситтель. Однако в Незалежной одна лишь информация о телемосте вызвала волну негатива.
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал его дешевым предвыборным пиаром для раскола в стране. Из-за угроз в адрес работников NewsOne и их семей его руководство отказалось от телемоста, отмечает телеканал "360".
Инцидент побудил украинских законодателей задокументировать запрет о проведении телемостов с РФ, сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
"Мы договорились с комитетом по вопросам свободы слова, что будет подготовлен законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между Украиной и страной-агрессором – Россией",
– заявил Парубий, добавив, что депутаты готовы приступить к проекту в ближайший четверг, 11 июля, передает "Укринформ".
По мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, в упущенной возможности виноват пятый президент страны Петр Порошенко, который "подогрел и профинансировал националистов".
А они, в свою очередь, могли запугать нынешнего главу государства. Зеленскому оставалось лишь осудитьросийско-украиснкую затею.
"Именно при [президентстве] Порошенко радикальные силы питались со стола СБУ, тесно работали с СБУ, фактически получали от СБУ финансирование. Так что во время этого телемоста действительно могло произойти что угодно: вплоть до поджогов машин, горящих покрышек и т. д.",
– заявил Журавко.
Известно также, что медиахолдинг ВГТРК, которому принадлежит ТК "Россия 1", предложил вместо телемоста устроить встречу в московской студии.
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