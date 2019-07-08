Финансисты обнародовали цифру потерь в бюджет страны с вводом в действие новой российской трубы

Украина потеряет в случае остановки в начале наступающего года транзитного маршрута российского газа через территорию соборной $1 млрд в 2020-ом. С таким предупреждением выступил сегодня заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.

"Пока мы закладываем себе в прогноз минус $1 млрд от снижения транзита. Это влияет на макроэкономические параметры, но не смертельно", – цитирует "Интерфакс-Украина" руководителя НБУ.

Также Сологуб заявил о том, что финрегулятор рассматривает разные варианты развития события, в том числе и самый радикальный, а именно полную остановку маршрута перекачки российского топлива европейским потребителям через украинскую ГТС.





"Есть и другие вопросы по ситуации, если контракта и транзита не будет. Как тогда будет газ доставляться по Украине и как будет Украина вообще покупать газ? Эти вопросы мы анализируем", – заметил он.

"Есть два сценария: первый – о'кей, есть Nord Stream-2 (Северный поток-2), есть контракт, просто объемы меньше. Второй – когда контракта и транзита нет. Все эти вещи мы безусловно оцениваем", – резюмировал глава Нацбанка.

В конце прошлой недели, напомним, другой украинский деятель – глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал общественности о страшном сценарии, который грозит Украине с пустой трубой ГТС. По его словам, державу может накрыть техногенная катастрофа, если до начала отопительного сезона не закачать в хранилища необходимые для безболезненного прохождения зимы 20 млрд куб топлива. На данный момент времени в ПХГ заполнили 13,8 млрд куб газа.

