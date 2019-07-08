Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Нацбанк Украины приготовился к остановке транзита из-за "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
продолжение"За ногу хапанула": туристов на Украине распугали морские гады
Финансисты обнародовали цифру потерь в бюджет страны с вводом в действие новой российской трубы

Украина потеряет в случае остановки в начале наступающего года транзитного маршрута российского газа через территорию соборной $1 млрд в 2020-ом. С таким предупреждением выступил сегодня заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.

"Пока мы закладываем себе в прогноз минус $1 млрд от снижения транзита. Это влияет на макроэкономические параметры, но не смертельно", – цитирует "Интерфакс-Украина" руководителя НБУ.

Также Сологуб заявил о том, что финрегулятор рассматривает разные варианты развития события, в том числе и самый радикальный, а именно полную остановку маршрута перекачки российского топлива европейским потребителям через украинскую ГТС.

Фото: www.globallookpress.com

"Есть и другие вопросы по ситуации, если контракта и транзита не будет. Как тогда будет газ доставляться по Украине и как будет Украина вообще покупать газ? Эти вопросы мы анализируем", – заметил он.

"Есть два сценария: первый – о'кей, есть Nord Stream-2 (Северный поток-2), есть контракт, просто объемы меньше. Второй – когда контракта и транзита нет. Все эти вещи мы безусловно оцениваем", – резюмировал глава Нацбанка.

В конце прошлой недели, напомним, другой украинский деятель – глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал общественности о страшном сценарии, который грозит Украине с пустой трубой ГТС. По его словам, державу может накрыть техногенная катастрофа, если до начала отопительного сезона не закачать в хранилища необходимые для безболезненного прохождения зимы 20 млрд куб топлива. На данный момент времени в ПХГ заполнили 13,8 млрд куб газа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Все понятно: в деле об отравлении Скрипалей нашли след Родченкова

В России распутали детективную историю вокруг экс-полковника ГРУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей