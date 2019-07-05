Незалежная или замерзнет, или взорвется. Или то и другое разом

Гражданам Украины обещают техногенную катастрофу в том случае, если страна не сможет закачать в хранилища необходимый объем газа к предстоящему зимнему сезону. С таким предупреждением сегодня выступил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 млрд куб, – это огромный риск техногенной катастрофы. Потому что Украина, без преувеличения, замерзнет", – написал он в Facebook.

Руководитель украинской компании сообщил, что к настоящему моменту в ПХГ закачали 13,8 млрд куб газа. Однако чтобы выйти на целевые показатели, "Нафтогазу" нужно ежедневно заполнять в хранилища по 60 млн кубометров.

"Останавливаться нельзя, задержка на день-два сорвет выполнение графика, и наверстать отставание уже будет невозможно", – подчеркнул пан Коболев.





Также он добавил, что "Нафтогаз" принял решение об отсрочке выплат дивидендов.

"Заморозить страну и проиграть новую газовую войну – считаем неприемлемым. Я готов за это решение нести персональную ответственность", – обещал Коболев.

Глава НАК еще раз напомнил, что если в ПХГ будет закачано 20 млрд кубов топлива, тогда компания гарантирует стабильное прохождение отопительного сезона, даже если Россия остановит газовый транзит через Украины с 1 января 2020 года.

Ранее в июне о критическом дефиците газа в хранилищах пугал нацию и оператор отечественной газотранспортной системы "Укртрансгаз". Сообщалось, что для нормальной работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы компании на летний период необходимо пимерно 720 млн куб газа. Кроме того, в "Укртрансгазе" уведомили о большом долге перед поставщиками, который составляет 4,1 млрд гривен (9,8 млрд руб).

Компания проинформировала госорганы страны, что Незалежная очутилась в реальной опасности возникновения чрезвычайной ситуации государственного масштаба.

Между тем, в России полагают, что нынешний сигнал SOS от пана Коболева – это всего лишь элемент внутриукранская драка за дополнительные денежные средства.

"Прогноз "Нафтогаза" связан с тем, что он борется с правительством по поводу дивидендов, это внутренняя борьба за финансовые потоки. Закачка газа продолжается интенсивно, вопрос, скорее, в денежных вещах, в том, что после парламентских выборов, смены правительства, каких-то политических пертурбаций команда "Нафтогаза" может уйти", – такую точку зрения на происходящее на берегах Днепра в комментарии RT высказал замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его мнению, у Киева есть шанс все поправить, нужно просто вернуться к конструктивному диалогу с Москвой, как главному продавцу газа и покупателю услуг транзита.

