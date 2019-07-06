"Ласточка ты моя": Зеленского вывел из себя вопрос украинца

Лидеру Незалежной рекомендовали вместо селфи думать об улучшении жизни народа

Лидер Незалежной Владимир Зеленский сорвался на простом украинце, который упрекнул политика в праздном отдыхе во время официального визита в Канаду.

Фото с новоявленным политикоv было опубликовано в Facebook странице главы Офиса президента Андрея Богдана. На снимке он вместе с Зеленским и его женой позируют на фоне Ниагарского водопада.

Фотография появилась в Сети 4 июля, в то время как визит президента в Канаду закончился 3-го числа.

"А где же ты, солнышко, было 4-й день? Не в той же Канаде, отдыхая за наш счет?" -– полюбопытствовал пользователь.

Зеленский не поленился ответить ему. Причем также в ироничном стиле.

"А я, тучка ты моя, был в Киеве на работе. Выкладывают пиарщики иногда позже, ласточка ты моя внимательная!",-– написал лидер украинский лидер.

Стоит отметить, что "наезд" на Зеленского в комментариях продолжился. В частности, украинцы ждут от нового президента не эффектные фото в соцсетях, а результаты работы.

"Ваш народ ждет от Вас не селфи радости наслаждения, а действия! Мы рады за Вас, что у кого-то мечты сбываются!" --"укололи" Зеленского комментаторы.

Ранее команда президента Украины опозорилась, когда перепутала столицу Канады. Что касается визита Зеленского в Страну кленого листа, то и здесь не обошлось без казусов: первую леди Украины обвинили в неумении одеваться и нарушении дресс-кода.