"Дуй домой": опозорившуюся жену Зеленского попросили из Канады

Первой леди посоветовали заняться собой и домашними делами

Елена Зеленская, которая сопровождала супруга во время визита в Канаду, посетила крупнейшую в стране детскую больницу SickKids. В Сети Елена опубликовала мини-фотоотчет, немедленно собравший десятки комментариев.

Первым делом подписчики обратились через Instagram Елены к ее супругу-президенту:

"Дуй домой, клоун! Дякула в твое отсутствие уже майданы собирает !", "Еще тот клоун!!!!"

Затем на первую леди вылился поток жалоб на удручающее состояние медицины на Украине:

"И тут вдруг вспомнилась украинская недомедицина с грубыми недоврачами которым на все кроме взяток и бабок пофиг, ничего не знают, но со всей смелостью и наглостью калечат пациентов, видимо все нормальные выехали в Канаду а все дебилы остались в Украине", "Хотелось бы чтобы современные клиники появились и у нас, и в Киеве , и в областях! В одесскую областную больницу и поликлинику зайти страшно", "многое в медицине у нас просто не возможно, что возможно и хорошо практикуется за рубежом", "К примеру,в Чехии,Бельгии и Италии нереальное колличество наших хирургов и стоматологов .Как в гос больницах,так и часных.К сожалению".

Некоторые посоветовали Зеленской не разъезжать по заграничным клиникам, а заехать в украинские медицинские учреждения:

"а по своим больницам когда тур? или страшно по ним ездить, по американским все же приятнее, правда...", "Не мешало бы посетить госпитали Донбасса...."



Не обошлось и без традиционной модной критики:

"Меняйте стилиста) что за сочетание цветов?", "Лена одета как в 90 года,больше ничего не могли придумать", "мне настолько нравится наша Лена, что просто обидно как за ней не смотрят стилисты. Ну посмотрите на это фото. Сложили ручки и стоят. Сумочку какую нибудь в руки дать надо дать. Вообще чего-то не хватает. Скажете неуверенности, но не думаю", "С такими данными, она могла затмить Меланию! Но ее последовательно и упорно портят стилисты. Во всех образах спасает только внешность и фигура первой леди, все остальное сплошные ошибки, начиная с Парижа" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Официальный визит Владимира Зеленского в Канаду начался 2 июля. Сопровождавшая его супруга Елена Зеленская сразу же стала мишенью для остряков: первую леди Украины обвинили в неумении одеваться и нарушении дресс-кода.