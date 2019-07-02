Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Мы не Зимбабве": жена Зеленского явилась в Канаду в неприличном наряде

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Первая леди Украины допустила ошибку

Супруга президента Зеленского попала в протокольный скандал, показавшись перед публикой в неподходящей обуви.

Зоркие подписчики разглядели на фотографии, опубликованной в Instagram первой леди, что Елена прилетела в Канаду в босоножках. Они строго указали жене президента, что ей следует одеваться согласно ее высокому статусу:

"Обувь первой леди ужас. Пальцы должны быть закрыты", "с такими пальцами нужно только в закрытой и ходить, даже с аэропорта", "Согласна. Я тоже обратила на это внимание. И подумала – неужели ей никто не подсказал. Ну ни че, научится", "О Боже! Босоножки на такую встречу? Смешно", "В таком виде, в ее статусе, можно только по парку гулять", "Ну если в офис президента в шортах, то и первая брендесса в босоножках))) горит сарай-гори и хата", "Дресс код никто не отменял!", "А дресс код это президентский протокол. Мы не Зимбабве, а европейская страна",  "Никто ее не заставляет в самолете ходить на каблуках! Но выходить должна в приличной обуви. Она не абы кто".

Впрочем, нашлись и такие, кто заступился за Зеленскую:

"Разве встреча в аэропорту это деловое мероприятие?) Она в той обуви, в которой ей было удобно лететь из Украины в Канаду, а это не за час происходит", "но она же не на приеме!!!))) А просто из самолета)))" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Владимир Зеленский прилетел в Канаду 1 июля с официальным визитом. Президент Украины примет участие в международной конференции и встретится с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. 


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Бомбанет: Киев предъявит "доказательства" вины Москвы по делу "Боинга" MH17

Украинские спецслужбы затеяли очередной спектакль

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей