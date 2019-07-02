"Мы не Зимбабве": жена Зеленского явилась в Канаду в неприличном наряде

Первая леди Украины допустила ошибку

Супруга президента Зеленского попала в протокольный скандал, показавшись перед публикой в неподходящей обуви.

Зоркие подписчики разглядели на фотографии, опубликованной в Instagram первой леди, что Елена прилетела в Канаду в босоножках. Они строго указали жене президента, что ей следует одеваться согласно ее высокому статусу:

"Обувь первой леди ужас. Пальцы должны быть закрыты", "с такими пальцами нужно только в закрытой и ходить, даже с аэропорта", "Согласна. Я тоже обратила на это внимание. И подумала – неужели ей никто не подсказал. Ну ни че, научится", "О Боже! Босоножки на такую встречу? Смешно", "В таком виде, в ее статусе, можно только по парку гулять", "Ну если в офис президента в шортах, то и первая брендесса в босоножках))) горит сарай-гори и хата", "Дресс код никто не отменял!", "А дресс код это президентский протокол. Мы не Зимбабве, а европейская страна", "Никто ее не заставляет в самолете ходить на каблуках! Но выходить должна в приличной обуви. Она не абы кто".

Впрочем, нашлись и такие, кто заступился за Зеленскую:

"Разве встреча в аэропорту это деловое мероприятие?) Она в той обуви, в которой ей было удобно лететь из Украины в Канаду, а это не за час происходит", "но она же не на приеме!!!))) А просто из самолета)))" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Владимир Зеленский прилетел в Канаду 1 июля с официальным визитом. Президент Украины примет участие в международной конференции и встретится с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.





