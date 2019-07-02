Делегаты ПАСЕ уже прибыли в Незалежную

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Представители ПАСЕ должны были присутствовать в качестве наблюдателей на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля. Об сообщил на своей странице в Facebook глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев.

При этом представитель офиса Совета Европы на Украине рассказал ТАСС, что 5 делегатов прибыли на Украину, однако готовы улететь назад, если Киев не изменит своего решения.

Комитет по иностранным делам Рады 24 июня рекомендовал отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ после того, как было принято решение о восстановлении полномочий делегации РФ в Ассамблее. Кроме того, комитет посоветовал приостановить участие постоянной делегации Верховной Рады в работе ПАСЕ до выполнения Москвой ряда условий.

На прошлой неделе в европейской организации одобрили резолюцию, подтвердившую полномочия российской делегации в полном объеме. Поправки Киева к документу были отвергнуты.

