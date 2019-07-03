Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинских моряков после освобождения в России посадят на родине

Фото: Агентство городских новостей «Москва»
продолжениеВсех на всех: Киев согласился обменяться пленными
Киеву растолковали последствия договоренностей с Москвой

Согласие украинских властей на участие моряков, замешанных в ноябрьском инциденте в Керченском проливе, в следственных действиях российских правоохранителей после того, как украинцев переправят на родину, неприемлемо. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его мнению, подобный договор Киева с Москвой будет означать, что украинская сторона признала правоту РФ:

"Украина признает условия их задержания, юрисдикцию судов РФ, и будет действовать далее в соответствии с этим, что, возможно, потребовало бы даже дальнейшее задержание этих моряков на Украине. Я не согласен с этим", – заявил Волкер РИА "Новости".

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com

На днях российские дипломаты сделали жест доброй воли, согласившись отправить задержанных украинских моряков домой еще до окончания следствия и суда, но под гарантии киевских властей, что украинцы никуда не денутся и продолжат работать с российскими следователями.

Глава МИД Украины Павел Климкин отверг это предложение, не проконсультировавшись с президентом Владимиром Зеленским.

Три корабля ВМС Незалежной были задержаны российскими пограничниками в Черном море 25 ноября 2018 г. за незаконное пересечение границы РФ. Оказавшиеся на борту 22 украинских моряка и 2 агента СБУ были арестованы и отправлены в СИЗО Москвы. Ведется следствие.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Бомбанет: Киев предъявит "доказательства" вины Москвы по делу "Боинга" MH17

Украинские спецслужбы затеяли очередной спектакль

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей