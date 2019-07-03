Киеву растолковали последствия договоренностей с Москвой

Согласие украинских властей на участие моряков, замешанных в ноябрьском инциденте в Керченском проливе, в следственных действиях российских правоохранителей после того, как украинцев переправят на родину, неприемлемо. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его мнению, подобный договор Киева с Москвой будет означать, что украинская сторона признала правоту РФ:

"Украина признает условия их задержания, юрисдикцию судов РФ, и будет действовать далее в соответствии с этим, что, возможно, потребовало бы даже дальнейшее задержание этих моряков на Украине. Я не согласен с этим", – заявил Волкер РИА "Новости".

На днях российские дипломаты сделали жест доброй воли, согласившись отправить задержанных украинских моряков домой еще до окончания следствия и суда, но под гарантии киевских властей, что украинцы никуда не денутся и продолжат работать с российскими следователями.

Глава МИД Украины Павел Климкин отверг это предложение, не проконсультировавшись с президентом Владимиром Зеленским.

Три корабля ВМС Незалежной были задержаны российскими пограничниками в Черном море 25 ноября 2018 г. за незаконное пересечение границы РФ. Оказавшиеся на борту 22 украинских моряка и 2 агента СБУ были арестованы и отправлены в СИЗО Москвы. Ведется следствие.