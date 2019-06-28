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Дорогой ценой: возвращение России в ПАСЕ обеспечили украинские моряки

Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Тайная трехсторонняя сделка раскрыта

Украинские моряки в скором времени должны быть отправлены из российской тюрьмы на родину. Такова плата Москвы за возвращение ее делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

По данным украинской "Европейской правды", детали сделки были согласованы между Москвой, Киевом и Брюсселем во время последней поездки президента Украины Владимира Зеленского в Париж и Берлин. Дескать, Зеленского поставили перед фактом: или так, или никак.

Глава Незалежной информацию принял, но дома делиться секретами ни с кем не стал. Поэтому-то для него и оказалась неприятной неожиданностью нота с требованием освободить захваченных в Керченском проливе моряков, которую МИД Украины направил в Москву в обход своей президентской администрации. Зеленский устроил министру Павлу Климкину разнос и проговорился, что знал о решении ЕС вернуть Россию в ПАСЕ.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Это не осталось незамеченным. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко обвинил президента в госизмене, а экс-глава государства Петр Порошенко сделал вывод, что так европейцы договорятся с Кремлем и о признании Крыма российским.

Впрочем, даже в России полагают, что до этого шага Европе еще далеко. А вот освобождение моряков, пишет украинское издание, может быть близко, поскольку Москва якобы обязалась придумать схему, благодаря которой все задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года попадут домой.

Николай ВИКТОРОВ
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