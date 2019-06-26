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Свадьба в СИЗО: украинский моряк устраивает личную жизнь за решеткой

Молодым предоставили один час для общения под присмотром охраны

Моряк Виктор Беспальченко, которого арестовали в результате инцидента в Керченском проливе, сыграл свадьбу со своей невестой на территории СИЗО в Москве.

Как рассказал адвокат Николай Полозов в Facebook, после короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения. Впрочем, все это проходило под присмотром охраны.

Ранее сообщалось, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ в Керченском проливе. Сейчас моряки содержатся под арестом, уточняет "Вечерняя Москва".

Андрей ДОВЛАТОВ
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