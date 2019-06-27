Военных используют исключительно для шантажа России

Власти Украины отказались обсуждать вопрос освобождения своих моряков и возвращения арестованных военных кораблей. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса. Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков. Именно для этого их и отправили в Керченский пролив в ноябре 2018 г.",

– написала дипломат в Facebook.

По словам Захаровой, находящиеся в следственном изоляторе военнослужащие используются "как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах". Иными словами, Киеву моряки "нужны исключительно в России". Если их освободить прямо сейчас, украинское руководство такой расклад явно не устроит, поскольку оно потеряет рычаги давления на нашу страну, предположила представитель внешнеполитического ведомства.

Во вторник, 25 июня, МИД России сообщил Международному трибуналу по морскому праву и посольству Украины в Москве об имеющихся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможностей, которые могут быть задействованы украинской стороной в целях освобождения моряков и возвращения кораблей.

Однако Киев это предложение не заинтересовало, сообщила Мария Захарова в телеэфире. "Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос. Вот в чем парадокс. Ведь дальше могли начать работать и дипломаты, и правовики и юристы. Они должны были и могли бы найти соответствующие формулировки и так далее", – цитирует Захарову "Дума ТВ".

МИД Незалежной заявил, что российская сторона затребовала у Киева письменных гарантий того, что Украина продолжит уголовное преследование своих моряков согласно российскому законодательству. Глава ведомства Павел Климкин потребовал, чтобы Москва немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила 24 украинских моряков и три корабля.

В ноябре 2018 г. два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России в Черном море. Российские пограничники задержали корабли с применением оружия. Украинские военнослужащие были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.