Президенту Незалежной не сообщили про переговоры

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук встретился с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Он попросил лидеров Донбасса освободить украинских пленных, которые та сторона удерживает.

Пушилин и Пасечник согласились передать Незалежной 4 пленных в качестве жеста доброй воли. Глава ДНР выразил надежду на то, что этот шаг настроит Украину на обмен "всех установленных на всех установленных", так как это целесообразно. Лидер ЛНР же отметил, что удерживаемых лиц передадут лично Медведчуку в пятницу, 28 июня, в Минске.

Председатель политсовета партии при этом, как передает ТАСС, не исключил того, что власть продолжит против него преследование из-за договоренностей с Донбассом. По мнению Медведчука, Киев не хочет мирно урегулировать отношения с ДНР и ЛНР и освободить всех пленных, чтобы вернуть украинских граждан, задержанных Донбассом, потому что власть не идет навстречу своему народу.

"Офис президента точно не может принимать в этом [переговорах] участия. Знал или нет, думаю сейчас [Зеленский] узнает благодаря вам", - цитирует политика Lenta.ru.

Нардеп поехал на встречу, чтобы обсудить с представителями Донбасса выполнение Минских соглашений, так как Зеленский, как он считает, не занимается этим вопросом.