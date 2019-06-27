Незалежной грозит управленческий кризис

Если инициатива о лишении Киева статуса столицы Украины осуществится, есть предположение, что древний город снова в основном станет русскоязычным. Об этом с долей сарказма написал в соцсети российский сенатор Алексей Пушков, комментируя недавнюю информацию о соответствующей идее в команде президента Владимира Зеленского. Ранее о таких планах рассказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

"Перенос столицы из Киева в другой город – главное, что нужно теперь Украине. Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом. <…> Отличная мысль", – высмеял прожект команды Зе российский парламентарий.

По его мнению, перестав быть столицей, Киев "вновь станет в основном русским городом".

Перенос столицы из Киева в другой город - главное, что нужно теперь Украине. Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом. А Киев утратит статус столицы Украины и вновь станет в основном русским городом. Отличная мысль). — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 июня 2019 г.

А вот известный интеллектуал и политический эксперт Анатолий Вассерман считает, что подобный шаг угрожает украинскому государству управленческим коллапсом.

"Это приведет к таким нарушениям в управлении страной, что легче войну пережить, чем перенести столицу. Так вот, если команда Зеленского этого не понимает, значит, там люди в принципе не умеющие управлять, то есть профессионально непригодные к исполнению своих служебных обязанностей", заявил в интервью РИА ФАН аналитик.

Он напомнил, что в украинской истории главный город страны переносили не один раз.





"Сейчас принято говорить, что Батурин был, мол, мазепенской столицей, хотя на самом деле это не так, поскольку Запорожская Сечь никогда не была государством. Далее – столицей советской Украины много лет был Харьков, так что в опыте Украины достаточно переносов столиц", – отметил Вассерман.

Эксперт подчеркнул, что "несамостоятельное государство не имеет полноценной столицы", того места, откуда власть реально руководит страной.

Отметим, что сейчас Зеленский и его окружение озабочено тем, как и куда переехать из нынешней администрации президента, расположенной в здании сталинской эпохи на Банковой улице. Экс-шоумен жалуется, что здесь он сходит с ума.

