Инициативы новой президентской команды не получили поддержки

Коррупцией высшего уровня назвал депутат Верховной рады Вадим Рабинович переезд Администрации президента Владимира Зеленского из здания на улице Банковой в Украинский дом за счет небюджетных денег.

Жесткое заявление сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сделал в эфире телеканала "112 Украина".

Не вызвала энтузиазма у Рабиновича и идея о переносе столицы Украины из Киева в другой город.

"Сегодня еще гениальную вещь сказала Администрация президента, хотя шутки должны когда-то закончиться – столицу надо перенести... Люди добрые, я не против устраивать из страны "95 квартал", но что мы кушать в конце этого будем? Ну это же вообще уже какой-то начинается анекдот", –

ужаснулся украинский политик.

По мнению Рабиновича, сейчас на Украине к власти пришла команда, которая не понимает, что творит. Он предложил уравновесить новую власть взвешенным, сбалансированным парламентом.