Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Зеленского обрушилась волна критики

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Не ожидали такого": Украина похвасталась боевыми успехами в Донбассе
Инициативы новой президентской команды не получили поддержки

Коррупцией высшего уровня назвал депутат Верховной рады Вадим Рабинович переезд Администрации президента Владимира Зеленского из здания на улице Банковой в Украинский дом за счет небюджетных денег.

Жесткое заявление сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сделал в эфире телеканала "112 Украина". 

Не вызвала энтузиазма у Рабиновича и идея о переносе столицы Украины из Киева в другой город.

"Сегодня еще гениальную вещь сказала Администрация президента, хотя шутки должны когда-то закончиться – столицу надо перенести...  Люди добрые, я не против устраивать из страны "95 квартал", но что мы кушать в конце этого будем? Ну это же вообще уже какой-то начинается анекдот", –

ужаснулся украинский политик. 

По мнению Рабиновича, сейчас на Украине к власти пришла команда, которая не понимает, что творит. Он предложил уравновесить новую власть взвешенным, сбалансированным парламентом.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей