Нибиру
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Коррупцией высшего уровня назвал депутат Верховной рады Вадим Рабинович переезд Администрации президента Владимира Зеленского из здания на улице Банковой в Украинский дом за счет небюджетных денег.
Жесткое заявление сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сделал в эфире телеканала "112 Украина".
Не вызвала энтузиазма у Рабиновича и идея о переносе столицы Украины из Киева в другой город.
"Сегодня еще гениальную вещь сказала Администрация президента, хотя шутки должны когда-то закончиться – столицу надо перенести... Люди добрые, я не против устраивать из страны "95 квартал", но что мы кушать в конце этого будем? Ну это же вообще уже какой-то начинается анекдот", –
ужаснулся украинский политик.
По мнению Рабиновича, сейчас на Украине к власти пришла команда, которая не понимает, что творит. Он предложил уравновесить новую власть взвешенным, сбалансированным парламентом.
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