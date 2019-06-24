Киев не собирается разрешать конфликт мирным путем

Солдаты Вооруженных сил Незалежной активно роют окопы и строят укрепления на линии соприкосновения на востоке страны. Волонтеры в социальных сетях хвастаются продвижением войск по "освобожденным" территориям, что в корне противоречит риторике новых властей о стремлении к мирному урегулированию конфликта.



"Я знал, что они потихоньку продвигаются вперед. Продвигаются и закрепляются. Ставят новые опорники и укрепляют их со всех сторон. Но, я не ожидал увидеть такое. Совсем свежие, вырытые вручную окопы, глубиной почти по грудь. А где хорошо просматриваются со стороны противника, окопы в человеческий рост",

– написал в Facebook доброволец Юрий Мысягин.

По его словам, несмотря на установившуюся в Донбассе жаркую погоду, "пехота, несмотря ни на что, берет в руки штыковые лопаты и копает" под палящими лучами солнца.

"Продвигается вперед в разных направлениях. Несколько сотен метров на одном фланге, несколько сотен на другом. По свежим окопам, где по краям стен еще не успела засохнуть от солнца земля. Идешь и чувствуешь запах еще свежей земли", – похвастался успехами волонтер.

Представители непризнанных республик сообщают об участившихся случаях обстрелов со стороны украинских позиций. Вооруженные силы ДНР и ЛНР вынуждены отвечать. По данным штаба Операции объединенных сил, в субботу, 22 июня, позиции украинских войск были обстреляны 31 раз. В результате погиб один солдат ВСУ, еще восемь получили ранения, сообщила пресс-служба ООС в Facebook.