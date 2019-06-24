Европейское турне Зеленского: кто кого прощупывал

В Киеве объяснили значение встреч нового президента с западными лидерами

Поездка главы Незалежной Владимира Зеленского в Европу была очень полезной. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин. Он признал, что никаких обещаний из зарубежных коллег Зеленский не выбил, зато оставил им "четкий месседж":

"Обсуждение тактики по Донбассу – это супер. Нет прорывных решений – на самом деле, это ожидаемо. Ничего плохого в этом нет. Сложная дискуссия по поводу Совета Европы, газа, "Северного потока – 2" – тоже ожидаемо. Это была такая вот "разведка боем", – пояснил Климкин в эфире "5 канала".

Собственно, "разведчик" Зеленский лично услышал от президента Франции Эммануэля Макрона, что Россию собираются вернуть в ПАСЕ и другие структуры Совета Европы, а от канцлера ФРГ Ангелы Меркель – что усиливать санкции против РФ лидеры ЕС не собираются, хоть пока и не отменяют их совсем. Глава Незалежной, по словам Климкина, тоже обозначил свои "стратегические намерения".

Но все эти переговоры, в сущности, были ни о чем. Говорить по существу можно будет лишь после выборов в Верховную раду, когда Зеленскому придется крутиться между требованиями ЕС и парламента:

"Сложная ситуация для новой команды настанет, когда будет большая фракция в новой Раде, будет большое давление что-то делать за наш счет", – предупредил Климкин.

Пока же на Украине дорабатывает прежний состав Рады и правительства, у Зеленского есть возможность ездить по заграницам и высказывать свою точку зрения. Кому после " европейской разведки" президент даст бой – ЕС или силам внутри страны – действующий глава МИД Украины не уточнил.

Зеленский встретился в Париже с Макроном 17 июня, а в Берлине с Меркель 18 июня.

Досрочные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.