Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Европейское турне Зеленского: кто кого прощупывал

Ангела Меркель и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В Киеве объяснили значение встреч нового президента с западными лидерами

Поездка главы Незалежной Владимира Зеленского в Европу была очень полезной. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин. Он признал, что никаких обещаний из зарубежных коллег Зеленский не выбил, зато оставил им "четкий месседж":

"Обсуждение тактики по Донбассу – это супер. Нет прорывных решений – на самом деле, это ожидаемо. Ничего плохого в этом нет. Сложная дискуссия по поводу Совета Европы, газа, "Северного потока – 2" – тоже ожидаемо. Это была такая вот "разведка боем", – пояснил Климкин в эфире "5 канала".

Собственно, "разведчик" Зеленский лично услышал от президента Франции Эммануэля Макрона, что Россию собираются вернуть в ПАСЕ и другие структуры Совета Европы, а от канцлера ФРГ Ангелы Меркель – что усиливать санкции против РФ лидеры ЕС не собираются, хоть пока и не отменяют их совсем. Глава Незалежной, по словам Климкина, тоже обозначил свои "стратегические намерения".

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: president.gov.ua

Но все эти переговоры, в сущности, были ни о чем. Говорить по существу можно будет лишь после выборов в Верховную раду, когда Зеленскому придется крутиться между требованиями ЕС и парламента:

"Сложная ситуация для новой команды настанет, когда будет большая фракция в новой Раде, будет большое давление что-то делать за наш счет", – предупредил Климкин.

Пока же на Украине дорабатывает прежний состав Рады и правительства, у Зеленского есть возможность ездить по заграницам и высказывать свою точку зрения. Кому после " европейской разведки" президент даст бой – ЕС или силам внутри страны – действующий глава МИД Украины не уточнил.

Зеленский встретился в Париже с Макроном 17 июня, а в Берлине с Меркель 18 июня. 

Досрочные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей